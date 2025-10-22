Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, criminal ligado a cárteles mexicanos

Este miércoles 22 de octubre, se informó que el ciudadano chino Zhi Dong Zhang fue detenido en Cuba y se encuentra en proceso de ser extraditado a México. Dicho personaje es conocido por haber sido el intermediario entre los cárteles mexicanos y organizaciones chinas que les dotaban de materia prima para la producción de drogas como el fentanilo.
A él, también conocido como el “Brother Wang”, se le vincula con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, y anteriormente había sido detenido el 31 de octubre del 2024 en un domicilio de Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.
Tras su captura fue ingresado al Reclusorio Sur, no obstante, posteriormente un juez federal le concedió la prisión domiciliaria. Posteriormente, el 11 de julio del 2025, Zhang logró escapar de la vivienda en la cual era resguardado por autoridades de la Guardia Nacional a través de un túnel que conectaba con otro inmueble.
El delincuente originalmente habría pensado huir hacia Rusia; sin embargo, autoridades de dicho país no le permitieron la entrada, por lo que intentó ingresar a Cuba con un pasaporte falso, pero, para su pesar, autoridades de la nación caribeña se habrían percatado de irregularidades, por lo que lleva dos meses resguardado en la isla, y el día de hoy notificaron a autoridades mexicanas.
Antes de su fuga de la prisión domiciliaria, el “Brother Wang” estaba a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos, en donde se le acusa de operar el tráfico de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y 600 kilogramos de metanfetamina, además de lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández