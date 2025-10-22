Denuncian abandono y negligencia contra el delfín Mincho en Cancún

Mincho, un delfín de edad avanzada que durante años fue explotado en espectáculos turísticos en la Riviera Maya, se encuentra en estado crítico y bajo la atención de organizaciones protectoras tras reportes de abandono y negligencia en las instalaciones donde está recluido en Cancún.

La fundación Animal Heroes presentó una denuncia formal ante Profepa el 8 de octubre, señalando que Mincho permanece en Dolphin Connection en un espacio reducido, con deficiencias sanitarias y atención veterinaria insuficiente, factores que ponen en riesgo su vida.

Activistas recuerdan que Mincho sufrió un accidente grave en 2020 y que, según la denuncia, las prescripciones médicas y cuidados posteriores no habrían sido respetados por sus cuidadores, lo que agrava su condición actual.

Organizaciones y voces de la sociedad civil exigen el rescate inmediato del animal, atención veterinaria especializada y la creación de un santuario en Quintana Roo para delfines con daños crónicos o de edad avanzada, además de políticas públicas que prohíban la explotación y fomenten alternativas de conservación y rehabilitación.

Mientras Profepa y las autoridades estatales son reclamadas para que actúen con transparencia y apliquen sanciones si se confirman irregularidades, Mincho se ha convertido en símbolo del debate sobre turismo y bienestar animal, y su caso mantiene a la comunidad local y a grupos protectores vigilantes en espera de una intervención que evite la pérdida de la especie.

