Menos de 100 adopciones de mascotas en Puebla pese a jornadas

En la capital poblana, todavía no hay cultura de adopción de animales de compañía rescatados, pues apenas en un año la gente que acudió a las Jornadas de bienestar ha llevado a sus casas a menos de 100 gatos y perros, informó el secretario de Medio Ambiente municipal, Iván Herrera Villagómez.

“Ya no vean a los gatitos y perritos como un objeto, entiendan que son seres sintientes, integrantes de sus familias, que no compren, que adopten. Hay muchos perritos y gatitos esperando un hogar y más en estas fechas”, dijo.

El funcionario municipal indicó que, a pesar de las tres jornadas de adopción al mes que realizan en la capital poblana, no han conseguido el impacto que buscan, debido a la falta de cultura de adopción.

Por ello, la dependencia se enfoca en una campaña de concientización en escuelas y en las mismas jornadas para sensibilizar a la ciudadanía y que ya no compren a los seres sintientes.

En este sentido, recordó que junto a la Secretaría de Gobernación municipal han implementado varios operativos en la zona de Analco y el Centro Histórico, donde detectaron la venta de animales en vía pública como perros, gatos e inclusive conejos que han puesto a resguardo y que posteriormente dan en adopción.

Herrera Villagómez informó que en lo que va del año han recibido 320 denuncias por maltrato animal, como estar encadenados o dejarlos sin alimentos, y 100 por agresión, como mordeduras de perro, de las cuales 80 fueron canalizadas a la Fiscalía General del Estado.

Los casos se presentan en colonias populares ubicadas en todas las zonas de la ciudad.

Editor: César A. García

