Hombre resulta electrocutado al transportar pastura en Ciudad Serdán

Un hombre resultó electrocutado al maniobrar un tractor cargado con pastura que contactó cables de alta tensión en Ciudad Serdán.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Ciudad Serdán-San José Guerrero, a la altura de la Central de Abasto de la ciudad.

El conductor transportaba pastura con dimensiones elevadas y personas en la parte superior del remolque, cuando la unidad alcanzó las líneas eléctricas.

La víctima presentó quemaduras por electricidad y policontusiones tras caer a la cinta asfáltica. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria en el sitio.

El lesionado fue trasladado al Hospital General de Ciudad Serdán para atención médica especializada. Bomberos auxiliaron en la mitigación de riesgos.

Editor: César A. García

