Ejecutan a dos hombres y localizan otros dos cuerpos en la México-Tuxpan

Dos hombres fueron ejecutados tras un robo carretero en la autopista México-Tuxpan, cerca de Huauchinango. Durante las diligencias legales, autoridades localizaron otros dos cadáveres en estado de descomposición, casos que investiga la Fiscalía General del Estado (FGE).

El 24 de diciembre, tres vendedores de flores que viajaban en la vía fueron interceptados por una camioneta Chevrolet Equinox. De la unidad descendieron cinco hombres armados que los despojaron de su vehículo tipo Ford F-150, privaron de la libertad a dos de ellos y abandonaron a una mujer en la carretera.

La víctima femenina caminó hasta el kilómetro 31, donde solicitó ayuda a una patrulla de la Guardia Nacional y relató los hechos. Inmediatamente se inició la búsqueda de la camioneta robada, aunque no fue localizada.

Cerca del paradero de La Puga, se hallaron los cuerpos de los dos vendedores secuestrados. Personal forense de la FGE realizó el levantamiento de los cadáveres y detectó un olor fétido en la zona.

La inspección reveló otros dos cuerpos en estado de putrefacción, sin signos evidentes de la causa de muerte. Ambos hallazgos —el asalto con homicidio y los cadáveres adicionales— se investigan por separado para su esclarecimiento.

