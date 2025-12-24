Asaltan tienda médica en Huauchinango; reportan pérdidas de 250 mil pesos

Un robo ocurrido dentro de un comercio dejo pérdidas de hasta 250 mil pesos, por lo cual los afectados han presentado su denuncia formal y solicitado mayor seguridad a autoridades de Huauchinango.

Luego de forzar la entrada, un grupo de criminales irrumpió en un establecimiento especializado en artículos médicos y tomaron múltiples artículos de valor.

Te puede interesar: Roban casi 200 mil pesos a cuentahabiente en San Pedro Cholula

Los criminales habrían escapado aprovechando la oscuridad de la madrugada de este miércoles y, aunque los propietarios notaron parte de los daños provocados, no hay registro más amplio, debido a que no existen cámaras de seguridad cercanas.

No obstante, los afectados acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar su denuncia formal ante el ministerio público.

#Seguridad Delincuentes irrumpieron en un negocio especializado en la venta de aparatos médicos de Huauchinango y robaron múltiples productos con un costo estimado de 250 mil pesos. Los delincuentes habrían forzado la entrada y saqueado en cuestión de minutos unos el lugar, por… pic.twitter.com/q8qOfYRMmA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 24, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: