Retomarán analisis para peatonalizar el Callejón de Los Sapos

El Ayuntamiento de Puebla retomó los análisis para peatonalizar el Callejón de Los Sapos y se estudia su viabilidad junto a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, informó la gerente del Centro Histórico, Aimeé Guerra Pérez.

En entrevista, la funcionaria dijo que ha sido a petición de algunos vecinos, ya que se trata de una de las calles más fotografiadas por las y los visitantes, por lo que al peatonalizarla pueden incrementar el flujo de la gente.

No obstante, admitió que se tienen que tomar las opiniones de todos los que conviven en esa área y los dueños de los hoteles de la zona.

Guerra Pérez adelantó que seguirán con mesas de diálogo con los empresarios para escucharlos, así como de los vecinos que han expresado su interés para retomar el proyecto.

En junio de 2024, la administración municipal anterior canceló el proyecto de peatonalización ante los desacuerdos entre vecinos y comerciantes de la zona.

El Gobierno Municipal había elegido la zona, al igual que la 16 de Septiembre, que se volvió un corredor peatonal hasta la 7 Oriente-Poniente, medida que fue aplaudida en su momento por activistas de movilidad.

Editor: César A. García

