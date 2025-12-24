Puebla capital priorizará pavimentación, mantenimiento vial y bacheo

La Secretaría de Movilidad e Infraestructura de la capital poblana basará su programa de obras 2026 en tres ejes: pavimentación, mantenimiento vial y bacheo, y se priorizarán proyectos en las juntas auxiliares, afirmó el titular de la dependencia, David Aysa Salazar.

El funcionario municipal detalló que serán los 17 ediles auxiliares quienes van a expresarle al Ayuntamiento qué es lo que ellos necesitan.

Aysa Salazar dijo que se dará luz verde a los proyectos que cumplan con parámetros como conectividad, densidad poblacional, acceso a hospitales, iglesias y escuelas.

Abundó que será decisión del alcalde Pepe Chedraui Budib si se opta por la ampliación del presupuesto en alguna área, por lo que podría llegar la inversión del bacheo en 200 millones de pesos.

También comentó que han sostenido mesas de trabajo para definir en dónde y cómo se construirían más bachilleratos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Municipio se unirá a lo que determine el Estado para erradicar arrancones

En otro tema, el funcionario municipal dijo que continúa el trabajo para mejorar la movilidad en la capital poblana, entre ellos los cruces seguros.

Sin embargo, dijo que se sumarán a las acciones que determine el gobierno estatal para erradicar los arrancones que han causado siniestros viales que han cobrado vidas en el estado.

