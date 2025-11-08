Abren puertas en la Antigua Casa de Maternidad con recorrido guiado

Como parte del programa “Descubre tu Patrimonio”, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, a cargo de Aimeé Guerra Pérez, llevó a cabo un recorrido guiado dentro de la Antigua Casa de Maternidad Haro y Tamariz, inmueble del siglo XIX, donde las y los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer los espacios interiores de este edificio histórico y su relevancia dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Este programa busca posicionar al Centro Histórico como el museo vivo más grande de Puebla, permitiendo ingresar al público a inmuebles que normalmente permanecen cerrados, esto con el fin de fomentar el conocimiento, la conservación y el orgullo por el patrimonio edificado e inmaterial que da identidad a la capital.

Dada la alta respuesta ciudadana, la Gerencia invita a las y los interesados a mantenerse pendientes de sus redes sociales oficiales para registrarse en futuras ediciones de este programa, que se realiza de manera mensual. Las próximas sedes serán el Antiguo Mercado La Victoria y el Templo del Carmen.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, reafirma su compromiso con la apertura de espacios emblemáticos que fortalecen el vínculo entre la ciudadanía y el legado histórico de Puebla.

