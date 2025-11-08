Frustran extorsión telefónica y evitan pago de 200 mil pesos

El C5i de Puebla, en colaboración con autoridades de Oaxaca, frustró un intento de extorsión telefónica que buscaba obtener 200 mil pesos de una víctima en Acatlán de Osorio.

Los extorsionadores, quienes previamente habían robado la camioneta de la víctima, le indicaron trasladarse a Huajuapan de León, Oaxaca, para realizar el retiro del dinero y supuestamente recuperar su vehículo.

El intercambio de información entre las corporaciones de seguridad de ambas entidades permitió evitar la entrega del dinero y, mediante la colaboración interinstitucional, se logró localizar el vehículo robado.

Este caso se logró gracias a la coordinación interestatal para combatir delitos de extorsión y proteger el patrimonio de la ciudadanía.

