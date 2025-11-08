Desde el Congreso de Puebla impulsan la Feria Patronal de Zapotitlán

En la sede del Poder Legislativo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, acompañó a la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala para presentar la Feria de Zapotitlán 2025.

En su intervención, la diputada Leonela Jazmín Martínez invitó a la población a acudir a la Feria de Zapotitlán 2025, que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre, donde las y los visitantes podrán disfrutar de actividades artísticas, deportivas y culturales.

Asimismo, la legisladora hizo una invitación para visitar el centro de artesanías, que cuenta con piezas únicas de barro bruñido y de ónix, así como disfrutar de la cocina tradicional basada en insectos, flora y fauna de la región.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Pavel Gaspar Ramírez destacó que este tipo de eventos son importantes, no solo para el disfrute de las familias, sino también para fortalecer la economía local y promocionar los lugares turísticos emblemáticos de la región, como la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

Por su parte, el presidente municipal de Zapotitlán, Leonardo Noel Arizmendi Martínez, señaló que las festividades contemplan el tradicional recorrido de calendas, la experiencia sensorial del mezcal, presentación de bandas, grupos musicales y artistas de renombre, así como el jaripeo de presidentes municipales, entre otras actividades, que serán gratuitos para toda la población.

