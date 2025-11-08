Presenta Roberto Zataráin Leal su Primer Informe Legislativo

En su Primer Informe Legislativo en línea, el diputado Roberto Zataráin Leal destacó su labor cercana a la gente y a favor de la salud mental de las y los poblanos.

A través de un video que difundió en sus redes sociales, el legislador afirmó que como diputado de la LXII Legislatura asistió al 100 por ciento de sesiones ordinarias y a más del 90 por ciento en Comisiones, donde impulsó leyes no solo sobre salud mental, sino en diversos temas que mejoran la vida de las personas. Vivienda digna, renta social, recuperación de inmuebles abandonados, seguridad estructural y medidas contra fraudes inmobiliarios.

También dio a conocer que presentó acuerdos para construir centros de bienestar animal. Regular la compraventa de perros y gatos y, con el violentómetro animal, fortalecer las denuncias por maltrato a los seres sintientes.

En materia de movilidad propuso priorizar a peatones, ciclistas y transporte público. También planteó estacionamientos públicos para personas con discapacidad. Así como la creación de sistemas de bicicletas públicas, bici estacionamientos y un impuesto verde a las emisiones contaminantes, para buscar una ciudad más ordenada y sustentable.

De igual manera, impulsó que los casos judiciales de las personas adultas mayores reciban atención prioritaria, la digitalización de los trámites del registro público y una nueva ley para eliminar los salarios excesivos en la burocracia.

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado del distrito 19 informó que el órgano colegiado realizó 16 sesiones, donde se resolvieron nueve iniciativas y cuatro puntos de acuerdo en temas esenciales como protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Combate a la discriminación, así como capacitación a autoridades para prevenir la violencia de género.

