Académico IBERO presenta una crítica a la democracia liberal

La arrogancia del capitalismo, la alineación del neoliberalismo y el distanciamiento de la democracia son aspectos del mundo globalizado que condicionan a la ciudadanía actual. Se trata de un escenario democrático que, al estar afectado por la violenta desigualdad y la mercantilización de la política, convierte a los ciudadanos en consumidores políticos de ofertas proselitistas insustanciales y alejadas de sus necesidades.

El profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO Ciudad de México, el Dr. René Torres Ruiz, ofrece en su libro La eclosión democrática un recorrido analítico entre los hechos que han deteriorado a la democracia liberal frente al mundo globalizado, con fronteras opacas e identidades disueltas sobre lo digital que vacían el carácter social de las naciones.

La Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general académica, compartió en este sentido: “En democracias actuales, la única posibilidad de participación de los ciudadanos son las elecciones. Ustedes podrán encontrar en el libro un abordaje de la transición del liberalismo clásico al neoliberalismo, e implicaciones que ha tenido la centralización del mercado”.

“Estamos ante una obra que desafía el pensamiento político contemporáneo al tratar uno de los problemas más graves y riesgosos de nuestro tiempo: la disfuncionalidad de la democracia liberal. Nos propone mirar en positivo la eclosión democrática y atender la dimensión social que se ha visto afectada por el individualismo”, comentó al respecto el Mtro. Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas e Innovación Democrática de la IBERO Puebla.

“En tiempos adversos, todas las personas debemos decir lo que pensamos, cómo sentimos y qué creemos que debe hacerse para construir un mundo mejor para todas y todos”. Dr. René Torres

En el libro, se hace una crítica mordaz al funcionamiento de las democracias que se edificaron con el tiempo y se impusieron para establecer un orden en favor de unos cuantos. Esta constante ha llevado a un gran malestar y desencanto ciudadano capaz de traducirse en amplias movilizaciones y articulaciones sociales, lo que el autor define como la ‘eclosión social’.

El investigador explica la persistencia de personas que hasta hoy intentan recuperar la política y la democracia en el contexto de un mercado global que deshumaniza a los gobiernos, y los lleva a claudicar de su obligación de gobernar por el bien común y la dignidad humana. Democracias que, al entronizar las elecciones, el voto y la representación como únicos dispositivos democráticos reconocibles y posibles, se vacían a sí mismas.

Las rupturas sociales han fracturado a las democracias mediante una crisis de representación, dependiente de la relación entre gobernantes y ciudadanos. Las disidencias críticas se manifiestan en sectores sociales que han jugado un papel fundamental en la construcción del bien común. El Dr. René Torres lo hace desde una crítica a la democracia liberal en tiempos de globalización y neoliberalismo.

En ese sentido, reflexionó: “La academia debe tener una postura clara y contundente frente a los tiempos difíciles; no ciertamente una posición ideológica que se traduzca en dogma y, por tanto, obnubile el análisis y explicación de los hechos, pero sí una visión frente al mundo de sensibilidades y valores”.

