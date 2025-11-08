UNICEF reporta que 900 mil niños fueron afectados por el huracán Melissa

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que 900 mil niños requieren asistencia humanitaria en Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana, una semana después del paso del huracán Melissa.

Cuba concentra la mayor cantidad de menores afectados, con 441 mil casos. Le siguen Jamaica con 281 mil y República Dominicana con 62 mil. En Haití, la situación es crítica debido a la crisis humanitaria preexistente.

En Jamaica, donde el huracán impactó con mayor fuerza, “importantes hospitales han sido destruidos o sufrieron daños parciales“. Muchas comunidades permanecen anegadas, complicando las labores de asistencia.

A su vez, en Cuba, unas mil escuelas y 287 centros de salud reportaron daños significativos. UNICEF ya respondió con el envío de plantas purificadoras de agua, kits de higiene y material escolar para los afectados.

Haití registró la destrucción total o parcial de más de 6 mil viviendas. Diez de los 31 fallecidos en el país fueron niños, en un territorio donde 680 mil menores ya sufrían desplazamiento por la violencia criminal.

Por ello, UNICEF solicitó 56 millones de dólares, aunque admitieron que aún no han logrado recaudar el monto completo. Los fondos se destinarían para atención médica, agua potable y protección infantil.

