Hombre “convulsiona” durante arresto de su esposa por agentes del ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) protagonizaron un violento operativo este jueves en Fitchburg, Massachusetts, al detener a una mujer ecuatoriana mientras viajaba con su bebé y esposo.

En las imágenes se observa cómo un agente sujeta por el cuello al hombre, quien llevaba al niño en brazos y aparentemente sufría un ataque epiléptico durante la confrontación. El video del arresto fue difundido en redes sociales.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió el operativo calificándolo como una detención “selectiva” para capturar a una ciudadana ecuatoriana, “extranjera ilegal y delincuente violenta“.

Según la vocera, la migrante había llegado a Estados Unidos durante la administración Biden y tenía antecedentes criminales, incluido un arresto en agosto por apuñalar a una compañera de trabajo con unas tijeras.

La funcionaria afirmó que la mujer “arrojó al niño a los brazos de su esposo” durante la detención. Destacó que el sujeto rechazó atención médica y posteriormente “no mostró ningún síntoma de malestar“.

El caso ha generado controversia sobre los métodos del ICE, particularmente en operativos donde están presentes menores de edad. Las autoridades mantienen que el objetivo único era la detención de la ciudadana ecuatoriana.

