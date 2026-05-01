Puebla se suma a defensa de la soberanía nacional, afirma Armenta

El Gobierno de Puebla acompaña y respalda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la defensa de la soberanía nacional, aseguró el gobernador Alejandro Armenta Mier, ante la injerencia del Gobierno de Estados Unidos en política interna.

“En Puebla y México la patria se defiende con dignidad, con memoria histórica y con lealtad a la soberanía nacional”, afirmó el gobernador Armenta Mier, al reiterar que el país no acepta tutelas y mucho menos se arrodilla ante intereses extranjeros.

El gobernador subrayó que bajo ningún motivo permitirán la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.

Ante medios de comunicación nacionales en las Oficinas de Representación del Gobierno de Puebla, refirió que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un desempeño estoico y una diplomacia ejemplar, por lo que puntualizó que las y los gobernadores deben asumir esa misma postura ante el contexto actual que enfrenta el país.

“Las y los poblanos entendemos que es momento de sumarnos plenamente a la defensa de la soberanía”, apuntó el titular del Ejecutivo, al reiterar que dicha acción implica respeto a la ley, a la soberanía y al derecho de las naciones a tomar decisiones sin el intervencionismo de naciones extranjeras.

Finalmente, el gobernador Armenta Mier comentó que la defensa de la patria no consiste solo en honrar a los héroes nacionales, sino en no repetir los errores de quienes fueron a tocar puertas extranjeras para resolver ambiciones internas. Recordó además que el Código Penal Federal tipifica como traición a la patria solicitar la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero.

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