Zacatlán inaugura exposición “Patrimonio” de Santiago Arau

Con el propósito de acercar el arte y la cultura a la población, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez; Esperanza Fernández Acosta, directora de Fomento Cultural de BBVA; y el fotógrafo Santiago Arau inauguraron la exposición “Patrimonio”, que incluye 30 obras fotográficas que serán exhibidas en el Palacio Municipal hasta el 12 de junio.

Durante el acto protocolario, la presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció a BBVA por el apoyo que le está brindando al municipio, ya que la cultura transforma vidas, abre puertas, brinda oportunidades y una mejor calidad de vida.

Por eso, reiteró que es una promotora permanente de las expresiones artísticas, motivando a que niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad se involucren en ese tipo de actividades, que además promueven el desarrollo humano.

“El arte y la cultura son vehículos que nos ayudan a nuestro crecimiento personal, nos vuelven personas más sensibles, resilientes y potencializan nuestro desarrollo, porque nos ayudan a comprender el mundo de otra manera, más humana, empática, cálida”.

Por su parte, Esperanza Fernández, Directora de Fomento Cultural BBVA, destacó que por 30 años se han dedicado a fomentar el arte y la cultura, reconstruyendo el tejido social, fomentando la identidad, así como el territorio, pero además acercando estas expresiones a todo el público.

“En BBVA México, la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural son parte esencial de nuestro compromiso de más de 30 años. Con ‘Patrimonio’ buscamos no solo exhibir el extraordinario talento de Santiago Arau, sino también acercar el arte y la cultura a nuevos públicos, impulsando la creatividad y contribuyendo a la reconstrucción del tejido social a través de la valoración de nuestra identidad y territorio”.

Finalmente, Santiago Arau explicó qué lo motivó a realizar estas obras; dijo que cada una de ellas tiene un significado importante, ya que no solo representan un pedacito de México, sino la identidad de toda una nación, pues estas fotografías tocan las fibras más sensibles de las y los mexicanos, apreciando la riqueza de nuestro país y esa diversidad.

Esta exposición incluye más de 50 obras y estará hasta el 12 de junio, en el Gran Salón Luis Cabrera Lobato del Palacio Municipal. El horario de visita es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y es entrada gratuita.

Te recomendamos: