16.8 C
Puebla City
viernes, mayo 1, 2026
Inicio Puebla

Buscan impulsar talleres para emprendedores en Puebla

Por:
stafforonoticias
-
8
Foto: Congreso de Puebla.

La diputada Kathya Sánchez Rodríguez presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla para que, en el ámbito de su competencia y conforme a sus atribuciones, promueva e impulse, en coordinación con instituciones de educación superior, la impartición de talleres dirigidos a la población en general, de forma gratuita o a bajo costo, orientados a nuevos emprendedores.

Lo anterior, con el propósito de brindar conocimientos sobre investigación de mercado, elaboración de planes de negocio, pago de impuestos, así como los permisos y requisitos gubernamentales necesarios, de acuerdo con el giro comercial correspondiente y otros elementos clave para la creación y consolidación de emprendimientos.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su estudio y resolución procedente.

Te recomendamos:

Exhortan a FGE aplicar protocolo en delitos contra comunidad LGBT+

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Morena no cederá a presiones de aspirantes a alcaldía de Puebla: CEE

Redaccion Oronoticias -

Hombre muere tras choque en avenida Emiliano Zapata

Jesus Zavala -