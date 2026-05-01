Buscan impulsar talleres para emprendedores en Puebla

La diputada Kathya Sánchez Rodríguez presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla para que, en el ámbito de su competencia y conforme a sus atribuciones, promueva e impulse, en coordinación con instituciones de educación superior, la impartición de talleres dirigidos a la población en general, de forma gratuita o a bajo costo, orientados a nuevos emprendedores.

Lo anterior, con el propósito de brindar conocimientos sobre investigación de mercado, elaboración de planes de negocio, pago de impuestos, así como los permisos y requisitos gubernamentales necesarios, de acuerdo con el giro comercial correspondiente y otros elementos clave para la creación y consolidación de emprendimientos.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su estudio y resolución procedente.

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