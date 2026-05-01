Dictan prisión preventiva contra “El Jardinero” y “El Güero Conta”

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez dictó prisión preventiva contra Audias “N”, alias “El Jardinero”, y su operador financiero César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”.

El presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta cargos por portación de armas y cargadores de uso exclusivo del Ejército, delito que también se imputa a su colaborador.

Ambos detenidos fueron vinculados a proceso tras sus audiencias iniciales, en las que se determinó la medida cautelar de prisión preventiva, debido a la gravedad de los delitos que se les atribuyen.

“El Jardinero” será recluido en el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, mientras que su presunto operador financiero permanecerá interno en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande.

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Las autoridades señalaron que los operativos fueron ejecutados completamente por fuerzas mexicanas, aunque contaron con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos.

El detenido es señalado como un operador clave del CJNG, con presencia en Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Jalisco, además de vínculos con redes internacionales de narcotráfico.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la detención como un golpe relevante contra el crimen organizado y destacó avances en materia de seguridad durante su administración.

De acuerdo con especialistas, Audias “N” era considerado posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, lo que refuerza la relevancia estratégica de su captura para las autoridades.

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