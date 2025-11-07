Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum

El Congreso de Perú declaró este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “persona non grata” al calificar como “inaceptable” su injerencia en los asuntos internos del país andino.

La resolución se produce después de que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por el intento de golpe de Estado en 2022.

En respuesta, la Cancillería mexicana calificó la medida como “excesiva y desproporcionada“, defendiendo que el asilo diplomático concedido se apega “a la larga tradición mexicana y al derecho internacional“.

Se trata de la escalada más reciente en una crisis diplomática que se arrastra desde 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador desconoció al gobierno de Dina Boluarte, calificándolo de “espurio“.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha reiterado en múltiples ocasiones su apoyo a Pedro Castillo, afirmando que sufrió un “golpe de Estado“. La esposa de Castillo, Lilia Paredes, reside actualmente en México con asilo político.

El canciller peruano, Hugo de Zela, descartó que Perú vaya a tomar medidas similares al asalto de la embajada mexicana en Ecuador ocurrido en 2024, asegurando que su país cumplirá con las normas internacionales de respeto.

¡El Perú se respeta! 🇵🇪 El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/1qTvFC85OR — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

