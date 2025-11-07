Lupita Cuautle mejora servicios básicos en calle de San Luis Tehuiloyocan

Con el objetivo de mejorar las condiciones de espacios públicos y fortalecer el desarrollo urbano del municipio, la presidenta Lupita Cuautle Torres, dio el banderazo de inicio de la red de electrificación en la calle Ayuntamiento de la junta auxiliar de San Luis Tehuiloyocan.

En su mensaje, la alcaldesa destacó que una de las prioridades de su administración es garantizar servicios básicos que brinden mayor seguridad y bienestar a las familias. Asimismo, señaló que su gobierno continuará impulsando obras que transformen cada zona del municipio, reconociendo la confianza y respaldo de la ciudadanía sanandreseña.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, informó que los trabajos consisten en la colocación de 11 postes de concreto reforzado y 11 luminarias LED para alumbrado público, así como suministro e instalación de 2 transformadores eléctricos, principalmente.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula ejerce un presupuesto transparente, entrega obras de calidad y mejora la calidad de vida de las y los habitantes.

Te recomendamos: