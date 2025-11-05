Lupita Cuautle entrega apoyos del programa Mujeres Construyendo Resultados

Con el objetivo de generar más oportunidades de desarrollo, fomentar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las mujeres sanandreseñas, la presidenta Lupita Cuautle Torres encabezó la cuarta y última entrega del año de apoyos económicos del programa “Mujeres Construyendo Resultados”.

En su mensaje, la edil destacó que esta cuarta entrega refleja los resultados del trabajo continuo en favor de las mujeres que buscan mejorar sus condiciones de vida.

“Empoderamos a mil mujeres con capacitaciones y apoyos económicos para garantizar un mejor acceso a oportunidades laborales y una vida digna”, señaló. Asimismo, adelantó que para el próximo año se buscará ampliar el número de beneficiarias.

Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar, Nohemí Azcatl Cortés, informó que con esta última entrega se distribuyeron un total de seis millones de pesos a mil mujeres de todo el municipio en el año.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal impulsa el desarrollo económico, promueve la igualdad social y fortalece la participación de las mujeres en San Andrés Cholula.

