Investigan a mujer por simular secuestro con sus hijos para evadir deudas

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una investigación en contra de una mujer originaria de San Jerónimo Coyula, Atlixco, quien presuntamente simuló su secuestro junto con sus hijos menores de edad con el objetivo de obtener prórrogas para el pago de deudas.

La difusión viral de imágenes relacionadas con el caso motivó la intervención de las autoridades ministeriales. La fotografía con la que se difundió incluía a tres menores, arrodillados y con los ojos tapados mientras una brazo les apuntaba con un arma de fuego. .

La dependencia precisó que, aunque la figura jurídica de “autosecuestro” no se encuentra tipificada de manera explícita en el Código Penal de Puebla, la simulación de un hecho delictivo podría constituir otros delitos como falsedad ante autoridad o denuncia falsa.

Las investigaciones se mantienen activas para determinar las responsabilidades penales correspondientes y establecer la configuración exacta de los posibles ilícitos cometidos en este caso que ha generado alarma social.

Con información de Héctor Rosas/ Canal 80

#Seguridad 🚓 Fiscalía de Puebla investiga a mujer que fingió secuestro con sus hijos para evadir deudas.



La mujer, originaria de Coyula, habría simulado la privación de la libertad para obtener una prórroga, pero la difusión viral de la imagen desencadenó la intervención de la… pic.twitter.com/Jydt9m2nbe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 5, 2025

