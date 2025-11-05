Presenta Jaime Aurioles su Primer Informe Legislativo

En el municipio de San Martín Texmelucan, el diputado Jaime Aurioles Barroeta presentó su Primer Informe Legislativo, donde destacó su trabajo por el desarrollo social, la innovación y el bienestar de las familias poblanas.

El legislador señaló que, como un diputado de territorio y no de escritorio, su trabajo cercano a la gente le permitió la presentación de 48 temas legislativos, de los cuales 39 son iniciativas y nueve son exhortos, convirtiéndolo en uno de los legisladores más productivos del Congreso local.

Ante diputadas y diputados, autoridades municipales y estatales, comerciantes, representantes empresariales y pobladores de la región, el legislador informó sobre la presentación de iniciativas para impulsar el turismo de compras y el turismo gastronómico en San Martín Texmelucan.

También mencionó las reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para la llamada “Ley Silla”, que obliga a los empleadores a proporcionar asientos para los trabajadores que pasan mucho tiempo de pie y garantiza descansos periódicos.

Así como reformas a la Ley de Movilidad para instalar semáforos auditivos peatonales para personas con discapacidad visual. De igual forma destacó la reforma para no cobrar corralón a dueños de vehículos robados y recuperados, y la iniciativa elaborada con jóvenes para incorporar el concepto de gentrificación en la ley, fomentar la cultura del ahorro y actualizar el tipo penal de feminicidio.

Además, subrayó el apoyo a la aprobación de importantes reformas constitucionales desde el Congreso del Estado en materias como el fortalecimiento de la Guardia Nacional y respeto a la soberanía nacional, la prohibición de la reelección y el nepotismo, la protección a la salud, vivienda digna y apoyo a las juventudes, así como en la creación del nuevo Poder Judicial.

Como presidente de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el diputado Jaime Aurioles afirmó que trabajó en el fortalecimiento de la educación científica, la implementación de acuerdos para impulsar la investigación aplicada y la vinculación entre universidades y empresas, con el objetivo de que la ciencia sea una política pública que genere empleo y progreso.

En este evento, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó la labor del diputado Jaime Aurioles a favor del bienestar social y el fortalecimiento de los ordenamientos legales para beneficiar a las y los poblanos.

