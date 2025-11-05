Migrantes reconocen oportunidades para emprender en Puebla

Con el compromiso de apoyar a las y los poblanos que regresan a la entidad, fomentar el desarrollo económico y el Amor a Puebla, el gobernador Alejandro Armenta durante la mañanera, encabezó la entrega de apoyos del Programa “Migrante Emprende”, a fin de generar autoempleo mediante un proyecto productivo o la instalación de un pequeño negocio que les permita tener un ingreso para el bienestar y desarrollo propio.

“Yo diría que ya no se vayan, porque aquí podemos tener una vida mejor“, expresó Antonia Márquez Flores, originaria de Atlixco y quien vivió 30 años en Estados Unidos. Narró que, ante las difíciles circunstancias que enfrentan las y los migrantes en aquel país, decidió regresar a México. Reconoció que el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, brinda apoyo a todos los paisanos en retorno, y a través del “Programa Migrante Emprende”, iniciará un negocio con su esposo, lo que les permitirá salir adelante y construir un futuro próspero en su tierra natal.

Araceli Amigón Herrera, originaria del municipio de Chietla, vivió 19 años en Estados Unidos y decidió regresar a Puebla hace algunos meses. “México está muy bonito, aquí hay más apoyo y oportunidades de trabajo“, expresó al llegar a su municipio natal, hizo un llamado a las y los migrantes que aún se encuentran en el extranjero, para considerar el regreso. Gracias al “Programa Migrante Emprende”, Araceli instalará una panadería y, junto con su esposo, trabajará para consolidar el negocio y asegurar el bienestar de sus tres hijos.

Gloria Patricia Reyes Valencia, del municipio de Palmar de Bravo, fue otra beneficiaria que recibió el recurso de 20 mil pesos para la apertura de una cafetería. Reconoció al gobernador el esfuerzo y cobijo que brinda a las y los paisanos para impulsar la inversión y al mismo tiempo generar economía local.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, señaló que a la fecha a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), con el Programa “Migrante Emprende”, han otorgado apoyo a 126 personas que regresaron de la Unión Americana, y que encontraron en el Gobierno de Puebla apoyo para reiniciar su vida. El funcionario estatal llamó a las y los poblanos en retorno a acercarse al IPAM para conocer a detalle los apoyos y facilitarles la atención.

Finalmente, el director del IPAM, David Espinoza Rodríguez, explicó que por instrucciones del mandatario estatal, continúan con las visitas a las microrregiones, con el objetivo de dar a conocer cada uno de los programas estatales dirigidos a las comunidades migrantes.

A la mañanera del gobernador, acudieron los líderes y empresarios migrantes, como: Ricardo Andrade, Arturo Lira, Carlos Orea, Arturo Lira Marín, Arturo Cruz, y Carlos Morales Moran; quienes manifestaron el respaldo al Gobernador del Estado para trabajar de manera coordinada en atención de las y los migrantes.

Te recomendamos: