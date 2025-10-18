Laura Artemisa asume titularidad de la Secretaría de Bienestar

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, tomó protesta a Laura Artemisa García como nueva titular de la Secretaría de Bienestar, en un acto que refuerza la visión de un gabinete profesional, capacitado y cercano a la ciudadanía. Esta decisión surge tras el reciente nombramiento de Javier Aquino en el ámbito federal, lo que llevó a una evaluación cuidadosa para continuar el trabajo con firmeza y compromiso. Durante la ceremonia, el coordinador general de gabinete, José Luis García Parra, dio la bienvenida a autoridades y medios, y destacó el perfil y trayectoria de la nueva funcionaria.

La ex presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Laura Artemisa, quien cuenta con una destacada participación política y social, agradeció la confianza del gobernador y aseguró que dedicará toda su capacidad al servicio de quienes más lo necesitan. Reafirmó su compromiso con los valores de honestidad, trabajo y lealtad al pueblo: “No defraudaré al pueblo de Puebla”, expresó con firmeza al asumir el cargo. Su mensaje estuvo enfocado en trabajar por las personas en situación de vulnerabilidad y coordinar acciones inmediatas con todas las áreas del sector.

Alejandro Armenta reconoció que la nueva secretaria cumple con el perfil necesario para enfrentar los retos actuales, especialmente en un contexto que exige atención urgente a los municipios afectados por las recientes lluvias. Subrayó que Laura Artemisa tendrá el respaldo total del gabinete para mantener el ritmo de trabajo y fortalecer las políticas de bienestar en todo el estado. Reiteró su confianza en que la funcionaria hará un gran equipo con subsecretarías y delegaciones.

La toma de protesta refleja un enfoque alineado con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado ajustes estratégicos que priorizan la eficiencia y el compromiso social. Con este movimiento, el gobierno estatal fortalece su estructura interna con perfiles que entienden el sentido profundo de servir desde el amor a Puebla y con una mentalidad de grandeza colectiva.

Este relevo en la Secretaría de Bienestar representa más que un cambio administrativo; es una reafirmación del rumbo que ha tomado Puebla, donde el servicio público se concibe como una herramienta de transformación, cercana a la gente y guiada por valores firmes. Laura Artemisa llega en un momento clave para seguir con la construcción del bienestar con resultados y confianza.

Te recomendamos: