Club Puebla dona al SEDIF víveres para damnificados en la Sierra Norte

Como parte de la corresponsabilidad empresarial, este día el equipo de fútbol de Puebla se sumó a la noble causa de ayudar a los damnificados de la Sierra Norte, que promueve y lidera la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, desde el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

Con la donación de víveres y artículos de uso personal, así como agua embotellada que recaudaron los futbolistas de parte de la afición y de los mismos integrantes de la institución deportiva, se logró ayudar aún más a las familias que perdieron todo por las fuertes lluvias.

Por su parte, Ceci Arellano agradeció este apoyo ciudadano y de los mismos futbolistas de La Franja, en estos momentos de adversidad. Aseguró que cada kilo de arroz llegará a las y los poblanos.

Asimismo, la presidenta del Patronato resaltó que el trabajo que se hace desde el SEDIF está coordinado con las autoridades federales encabezadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a fin de establecer estrategias integrales que permitan brindar atención oportuna y permanente a las familias damnificadas.

El presidente del equipo Puebla, Manuel Jiménez, sostuvo que como institución se suman a la ardua labor que encabezan el gobernador Alejandro Armenta y su esposa Ceci Arellano, para poder mantener a flote a las personas afectadas en la Sierra Norte.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, a través del Sistema Estatal DIF, reafirma su compromiso con el bienestar de las familias poblanas e impulsar acciones coordinadas y solidarias que fortalezcan la reconstrucción y el desarrollo de las comunidades afectadas.

