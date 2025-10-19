Fallece Sam Rivers, bajista fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

El bajista fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, Sam Rivers, falleció este sábado 18 de octubre, según confirmó el grupo mediante un comunicado en sus redes sociales.

La agrupación de nu metal compartió un emotivo mensaje en Instagram describiendo a Rivers como “el pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido“.

DJ Lethal, turntablista de la banda, intervino en los comentarios para pedir respeto a la privacidad de la familia y pidió a los seguidores celebrar su legado musical.

Su familia informó que falleció a causa de cáncer, sin precisar el tipo. El artista padecía problemas hepáticos desde 2015, cuando fue sometido a un trasplante de hígado.

Rivers fundó Limp Bizkit en 1994 junto con Fred Durst, tras conocerlo mientras trabajaba en una tienda. Juntos lideraron el éxito de la agrupación con temas como “Behind Blue Eyes” y “Take a Look Around“.

La banda se consolidó como una de las más influyentes del nu metal durante finales de los años 1990 e inicios de los 2000, dejando un legado que perdurará en la industria musical.

