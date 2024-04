Jeremy Allen White interpretará a Bruce Springsteen en película biográfica

Jeremy Allen White, el actor conocido por interpretar al chef Carmy en la serie “The Bear”, dará vida al cantante icónico estadounidense Bruce Springsteen en la película biográfica “Deliver Me From Nowhere”, informó el medio Deadline.

La entrega a cargo de 20th Century Studios y Disney será dirigida y escrita por Scott Cooper; estará centrada en un momento crucial en la vida del cantante. Se basará en el libro “Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska”, del escritor y músico Warren Zanes, en el que retrata la creación de “Nebraska” un álbum de 1982 considerado como uno de los mejores por la crítica.

El acuerdo para la realización de la película se llevó a cabo tras el concierto de Springsteen en el Kia Forum de Inglewood, California, en el que estuvieron presentes los directores de 20th Century Studios, David Greenbaum y Steve Asbell.

El proyecto contará con la participación del cantante y su manager Jon Landau, lo que facilitará el acceso a los derechos de la música.

“A través de los temas de la desesperación, la desilusión y las luchas de los estadounidenses de a pie, Bruce ha formado un legado sin igual, ofreciendo un retrato inquebrantable de la condición humana”, expresó Cooper en un comunicado.

“Sin embargo, en medio de la oscuridad, brilla un sentido de resiliencia y un sentimiento de esperanza, reflejo de un espíritu indomable. Ese es el Bruce que he llegado a conocer y amar, y al que honraré con esta película“, agregó.

Allen White atraviesa por un buen momento en su carrera actoral gracias a su participación en la serie “The Bear”, que le permitió ser galardonado como mejor actor en los Globos de Oro, los Emmy y los SAG.

