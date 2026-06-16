Pato con “la verde” bien puesta se vuelve viral en festejos deportivos

Un pato uniformado con “la verde” se volvió viral en redes sociales al aparecer en los festejos de la Selección Mexicana después de su triunfo ante Sudáfrica en el máximo torneo de selecciones de futbol.

El ave, de nombre Merlín, apareció vestida con playera de México y pequeños accesorios, caminó entre aficionados en la Ciudad de México, generando sorpresa y múltiples grabaciones que rápidamente se difundieron en internet.

Su dueña, Karla Ivette, explicó en entrevista que el nombre de Merlín fue elegido en honor al mago, ya que consideran que el pato tiene un toque “mágico”.

La escena llamó aún más la atención porque el animal no es un caso aislado: ya había otras aves de la misma familia que se habían hecho conocidas en redes por comportamientos similares.

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🇲🇽🦆 MUNDIAL 2026 ⚽️🏆🔥Un pato con camiseta de la selección mexicana caminando entre aficionados en las calles de México durante las celebraciones de la Copa Mundial. pic.twitter.com/9RpEb2ISdT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026

Entre sus antecesoras destacan la pata Bruna y la pata Waffle, que también ganaron popularidad por aparecer usando tenis o siguiendo a sus dueños en actividades cotidianas en el centro de la capital. Sin embargo, ninguna logró el alcance viral de Merlín, cuyo video cruzó fronteras y fue retomado por medios internacionales.

El fenómeno ha sido ampliamente compartido bajo frases como “México superando la inteligencia artificial”, convirtiendo al “Pato Mundialista” en un inesperado símbolo viral del ambiente festivo alrededor del torneo. Según su dueña, la atención ha sido tal que ya han recibido múltiples solicitudes de entrevistas.

Editor: Edgar Espinoza

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