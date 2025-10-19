Dupla mexicana avanza a cuartos del Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa

Con una actuación sólida y llena de determinación, la dupla mexicana conformada por Inés Antonio Vargas Lares y Carlos Enrique Ayala Herrera logró su clasificación a los cuartos de final del Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa, que se desarrolla en la explanada del Parque Soria.

Los representantes nacionales se impusieron con autoridad ante la pareja de Chequia, integrada por Votava y Pavlusek, en dos parciales corridos de 21-16 y 21-13, en un juego donde mostraron entendimiento en la cancha, así como efectividad en el bloqueo y potencia en el ataque.

Con este resultado, Vargas Lares y Ayala Herrera continúan firmes en su camino dentro del certamen y se colocan entre las ocho mejores duplas del mundo. En la siguiente ronda, los mexicanos se medirán esta noche en punto de las 21 horas al representativo de Alemania, en busca de un lugar en las semifinales.

En la rama femenil, la dupla mexicana conformada por Angélica Torres y Naomi Cruz concluyó su participación en el Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa.

En el primer encuentro del día, correspondiente a la ronda de reclasificación, las mexicanas lograron la victoria ante la dupla alemana integrada por Dreben y Jancar por parciales de 21-13, 19-21 y 21-10, en un duelo que reflejó su garra y determinación.

Posteriormente, en los octavos de final, Torres y Cruz enfrentaron a las representantes de Estados Unidos, Pérez y Jackson, al perder por parciales de 21-17 y 21-10, resultado que marcó el cierre de su participación en esta justa mundialista.

A pesar de la eliminación, el desempeño de la dupla mexicana representa un paso importante en su proceso formativo, al consolidarse dentro del grupo de las 16 mejores parejas del mundo, un logro que motiva a fortalecer su preparación rumbo a futuros torneos internacionales.

