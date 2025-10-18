Congreso de Puebla realiza plática sobre el cáncer de mama

Con la finalidad de mantener y reforzar las acciones de sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama, el Congreso del Estado realizó una plática sobre la prevención de esta enfermedad y se expusieron consejos de los cuidados adicionales al tratamiento médico.

La titular del Voluntariado del Congreso del Estado, Minerva García Chávez, señaló que hablar de cáncer de mama no es un tema fácil, pues toca fibras sensibles y despierta miedos, pero también genera conciencia sobre la importancia de mantener una serie de cuidados y acciones preventivas.

“Hoy, más que un acto simbólico, este espacio es un acto de amor, amor por nosotras mismas, por nuestras madres, hermanas, hijas, amigas y colegas. Es un llamado a no quedarnos en silencio, autoexplorarnos, acudir al médico, a estar atentas y, sobre todo, a no tener miedo”, expresó.

En su momento, el cofundador de Onco Boutique, Héctor de Jesús Ugarte Ramírez, indicó que el tratamiento para el cáncer de mama no solo implica la erradicación del tumor, sino también contar con cuidados nutricionales, emocionales y otros que son complementarios cuando se padece la enfermedad, por lo que este tipo de pláticas promueven la sensibilidad y solidaridad.

Entregan Cartillas de la Mujer para resaltar y reconocer sus derechos

El Congreso del Estado, a través del Voluntariado, hizo la entrega de cartillas de la mujer, en compañía de la subsecretaria para la Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, Gabriela Pérez Bazán.

La titular del Voluntariado, Minerva García Chávez, destacó que, en el marco del Aniversario del Voto de la Mujer en México, es importante hacer un recuento sobre los derechos conquistados a lo largo de los años y que se encuentran expuestos en la cartilla.

Expuso que la lucha por los derechos de las mujeres sigue viva y esta entrega es un reconocimiento a todas las mujeres que alzan la voz y exigen respeto; también, un llamado para todas y todos a no retroceder, a ser una sociedad donde ser mujer no sea sinónimo de miedo, sino de libertad.

Te recomendamos: