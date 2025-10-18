Diputada Azucena Rosas presenta Primer Informe Legislativo

En el municipio de Tepeojuma, la diputada Azucena Rosas Tapia llevó a cabo su Primer Informe de Labores Legislativas, donde destacó que en el primer año de actividades presentó 75 iniciativas y ocho puntos de acuerdo.

Ante pobladores del distrito 22, la legisladora enfatizó que cada propuesta presentada refleja las voces y las necesidades de la población, con la premisa de que “el ejercicio del poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

En materia de salud y educación, informó sobre el impulso de reformas para garantizar el acceso pleno a la educación en todos los niveles y fortalecer la dignidad humana, como la prohibición de procedimientos médicos no autorizados en spas y gimnasios, y acciones contra el cáncer de mama y el alcoholismo.

Como presidenta de la Comisión de Cultura, dio a conocer que presidió 12 sesiones del órgano colegiado. Mencionó que dos sesiones se realizaron en las comunidades de Huaquechula y Chiautla de Tapia, para enaltecer sus valores y tradiciones.

Como mujer mixteca, la diputada Azucena Rosas reafirmó su compromiso comunitario al recorrer 16 mil 170 kilómetros en los diversos municipios que integran su distrito, en un ejercicio constante de rendición de cuentas, que incluye 55 entrevistas semanales en una radiodifusora de Izúcar de Matamoros.

En materia de igualdad sustantiva y migrantes, la diputada gestionó la firma de convenios en 15 municipios con la Secretaría de las Mujeres para impartir cursos que fortalezcan a este sector de la población en sus ámbitos emocionales y laborales. También impulsó un convenio con el Instituto Poblano de Atención al Migrante para facilitar apoyos en procesos de repatriación.

De igual manera, en el área de desarrollo económico y cultura, dio a conocer la gestión para la capacitación a 15 municipios sobre programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, como Mujer Rural Emprendedora y Banca de la Mujer. En colaboración con la Secretaría de Cultura y el Centro INAH Puebla, impulsó la restauración de templos históricos e inspecciones de obras.

Finalmente, en materia de salud, la legisladora promovió las jornadas “Por Amor a Puebla” con la Secretaría de Salud en Chietla e Izúcar de Matamoros, acercando servicios médicos y cirugías gratuitas. Asimismo, en colaboración con el Sistema Estatal DIF, entregó sillas de ruedas a personas que lo necesitaban.

La diputada Azucena Rosas Tapia concluyó su informe agradeciendo a la población por la confianza otorgada y reiteró su compromiso de seguir con el trabajo a favor del desarrollo de las comunidades, principalmente de la mixteca poblana.

Te recomendamos: