Muy bueno para ser real; alertan por falsos empleos durante Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre falsas ofertas de empleo durante el Mundial 2026 en redes sociales y páginas web fraudulentas, recomendaron desconfiar de las ofertas con altos sueldos sin solicitar experiencia.

A través de la Unidad de Inteligencia, emitieron una serie de recomendaciones para prevenir que quienes buscan trabajo durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 caigan en engaños. Las autoridades señalaron que los ciberdelincuentes aprovechan la demanda laboral temporal de grandes eventos deportivos mediante anuncios falsos en redes sociales, páginas web fraudulentas o intermediarios ficticios.

Entre las características que distinguen a estas ofertas engañosas se encuentran sueldos excesivamente elevados, facilidades de traslado y hospedaje, requisitos mínimos y procesos de contratación poco rigurosos, elementos diseñados para captar la atención de jóvenes, migrantes y personas en situación económica vulnerable.

Las redes criminales utilizan fachadas de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de solicitar pagos anticipados por trámites inexistentes como visas, uniformes o capacitaciones.

Evitar ser víctima de falsas vacantes de empleo durante el #MundialDeFútbol2026, recuerda verificar en canales oficiales antes de postularte.https://t.co/vaLp59ajDV pic.twitter.com/WuJLTKNiCP — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 14, 2026

Acciones preventivas

Se recomienda investigar la empresa que ofrece el empleo, desconfiar de páginas con poca información o de reciente creación, y evitar ofertas demasiado atractivas como sueldos elevados, viajes pagados o contratación inmediata sin experiencia.

También se aconseja no realizar pagos anticipados por conceptos de contratación, capacitación, uniformes o trámites, y no compartir documentos personales como identificación oficial, comprobantes de domicilio o datos bancarios sin verificar la legitimidad del empleador.

Otras precauciones incluyen desconfiar de reclutadores que solo se comunican por aplicaciones de mensajería o correos genéricos en lugar de cuentas corporativas, verificar que el lugar de trabajo exista en mapas o registros comerciales, compartir la información con alguien de confianza e incluir datos del empleador y ubicación.

Finalmente, se recomienda no acudir a entrevistas en lugares inseguros o aislados, evitando citas en domicilios particulares, hoteles o espacios poco transitados.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el sitio web oficial de la SSPC.

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