Director del FBI niega alcoholismo y demanda por difamación

Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), enfrenta una polémica después de que medios estadounidenses y legisladores demócratas lo señalaran por supuesto consumo excesivo de alcohol durante jornadas de trabajo.

Las acusaciones surgieron a partir de un artículo publicado por la revista The Atlantic, en el que algunas fuentes cercanas al director aseguran que, en ocasiones, el personal de seguridad tuvo dificultades para despertarlo. También se habría presentado que el director se ausentaba injustificadamente y mantenía conductas relacionadas con supuestos estados de ebriedad.

Incluso, medios de comunicación internacional han mencionado que miembros de su equipo de seguridad tuvieron dificultades para localizarlo después de algunas reuniones sociales.

Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos realizada esta semana, el demócrata Chris Van Hollen cuestionó directamente al director sobre estos señalamientos. Kash Patel rechazó las acusaciones y recalcó que eran categóricamente falsas.

Además, el director informó que presentó una demanda por difamación contra la revista The Atlantic por una cifra de indemnización de 250 millones de dólares. Patel asegura que la publicación dañó su reputación y defenderá su imagen ante los tribunales.

Editor: Arturo Medina

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