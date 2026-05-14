EU y China coinciden en que Irán no debe tener armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, coincidieron en que Irán no debe tener nunca armas nucleares, durante su primera reunión bilateral en Pekín.

De acuerdo con la Casa Blanca, ambos también subrayaron la necesidad de mantener abierto el Estrecho de Ormuz para garantizar el libre tránsito de hidrocarburos sin restricciones ni cobros.

El comunicado señaló que ambas partes rechazaron cualquier intento de militarizar el estrecho o imponer derechos de paso, al considerar que dichas medidas afectarían el comercio global.

Asimismo, el presidente Xi Jinping expresó interés en aumentar las compras de petróleo estadounidense, con el objetivo de reducir la dependencia de China del crudo procedente del Golfo Pérsico.

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La Casa Blanca informó que el encuentro se realizó en el Gran Palacio del Pueblo, con la participación de altos funcionarios de ambos gobiernos y parte del gabinete estadounidense.

Durante la reunión, acordaron fortalecer la cooperación económica, ampliar el acceso de empresas estadounidenses al mercado chino e incrementar la inversión china en sectores de EU.

Finalmente, Estados Unidos pidió a China reforzar el control de precursores del fentanilo y aumentar la compra de productos agrícolas estadounidenses como parte de los acuerdos.

From the Bilateral Meeting in Beijing:



President Trump had a good meeting with President Xi of China. pic.twitter.com/WaH8hR1ZV3 — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

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