Piden a San Pedro Cholula no usar relleno de Chiltepeque por 72 horas

El Ayuntamiento de San Pedro Cholula no ha sido notificado sobre la clausura parcial-temporal del relleno sanitario de Chiltepeque; sin embargo, confirmó que la empresa responsable le solicitó no depositar sus residuos durante 72 horas en dicho sitio.

Así lo dio a conocer la directora del Organismo Operador del Servicio de Limpia municipal, Ruby Vázquez, quien explicó que la madrugada de este miércoles el organismo fue notificado de que no podrían ingresar desechos al relleno sanitario.

Lo anterior, dijo, debido a trabajos de rehabilitación, como modificaciones desde el acceso principal hasta las áreas de disposición final, situación que afectará no solo a San Pedro Cholula, sino también a otros municipios que depositan sus residuos ahí.

Pese a ello, aclaró que los camiones de recolección continuarán realizando recorridos en las rutas programadas, aunque pidió a la ciudadanía reducir la generación de basura y evitar sacar sus residuos a la calle.

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“Lo que queremos es que la ciudadanía nos apoye y no saque la basura si les es posible, porque los camiones se van a quedar compactados y nosotros tendremos que resguardar los residuos hasta que reabran el relleno”, expresó.

La funcionaria detalló que diariamente el municipio genera alrededor de 10 toneladas de residuos sólidos.

Asimismo, mencionó que el organismo analiza mecanismos alternativos, como el traslado de los residuos al relleno de Atlixco, aunque ello implicaría gastos mayores al ayuntamiento.

#Municipios 🗣️ Rubí Vázquez, directora del Organismo de Limpia de San Pedro Cholula, asegura que la suspensión de recolección de basura sólo será durante 72 horas.



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Editor: César A. García

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