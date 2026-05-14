Pausan recolección de basura en San Pedro Cholula y Cuautlancingo

Sin ninguna notificación previa, los ayuntamientos de San Pedro Cholula y Cuautlancingo determinaron la suspensión “hasta nuevo aviso” del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en sus demarcaciones, lo que ha generado la molestia y preocupación de los habitantes.

Ambas autoridades municipales señalaron que, debido a la “temporada anticipada de lluvias”, se realizarán trabajos de reordenamiento operativo y adecuaciones técnicas en el sitio de disposición final, en este caso el relleno sanitario de Chiltepeque, ubicado en la capital de Puebla.

“Debido a estas acciones y a que actualmente no se cuenta con otro espacio para la disposición final de residuos sólidos, el servicio de recolección de basura en el municipio quedará suspendido hasta nuevo aviso”, destacaron.

Asimismo, enfatizaron que la suspensión estará vigente “hasta nuevo aviso”, por lo que pidieron la comprensión y colaboración de la ciudadanía para evitar sacar basura a la vía pública.

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Las autoridades advirtieron que dejar residuos en calles y espacios públicos podría generar focos de contaminación, malos olores y desorden urbano, especialmente por las lluvias que se han registrado recientemente.

La decisión ha generado molestia en la ciudadanía por la falta de una notificación previa, ya que en algunos casos el servicio de recolección es semanal; incluso algunos usuarios en redes sociales han amagado con llevar la basura a las sedes de las presidencias municipales.

Cabe mencionar que, además de San Pedro Cholula y Cuautlancingo, en el relleno de Chiltepeque depositan sus residuos los municipios de San Andrés Cholula, Amozoc, Huejotzingo, Tecali de Herrera, Coronango y Ocoyucan.

Editor: César A. García

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