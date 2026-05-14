Regulan ingreso de basura tras clausura del relleno de Chiltepeque

Debido a la clausura parcial y temporal del relleno sanitario de Chiltepeque por parte de PROFEPA, el Ayuntamiento de Puebla determinó que el ingreso de residuos de los municipios conurbados se realizará de manera escalonada y coordinada, mientras que en la capital poblana el servicio se realizará de manera normal.

Lo anterior con el objetivo de desarrollar las acciones técnicas necesarias para estabilizar las condiciones operativas y ambientales del relleno sanitario.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal detalló que las precipitaciones propias de esta temporada generan un aumento en la producción y acumulación de lixiviados, por lo que resulta necesario reducir, temporalmente, la carga operativa del sitio para prevenir riesgos de contaminación ambiental, proteger los recursos hídricos y salvaguardar la salud pública de la población.

“Esta decisión se adopta bajo los principios de prevención y precaución ambiental, así como en cumplimiento del deber institucional de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, estrechamente vinculado con el derecho a la salud, al acceso al agua limpia y a una vida digna”, precisó.

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El Ayuntamiento de Puebla reiteró que la disposición es temporal y con ello se busca garantizar una gestión integral de residuos ambientalmente responsable y en protección de la salud y los derechos ambientales de la población.

La madrugada de este jueves 14 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de forma parcial y temporal el relleno sanitario, lo que generó que los ayuntamientos de Cuautlancingo y San Pedro Cholula anunciaran la pausa de su servicio de recolección de basura.

Hay que recordar que, por convenio, los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Huejotzingo, Amozoc, Tecali de Herrera y Santa Clara Ocoyucan depositan sus residuos en el relleno sanitario ubicado en la capital poblana.

Editor: César A. García

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