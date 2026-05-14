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jueves, mayo 14, 2026
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Clausuran parcialmente relleno de Chiltepeque por lixiviados

Por:
Guadalupe Juárez
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La PROFEPA clausuró parcialmente el relleno de Chiltepeque por manejo de lixiviados. / Foto: Especial.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera parcial y temporal el relleno sanitario de Chiltepeque.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla señaló que la recolección de residuos en la capital sigue normal hasta el momento.

A través de redes sociales, la PROFEPA informó que la clausura se mantendrá hasta que la empresa acredite el manejo adecuado para la minimización de los riesgos.

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Recordó que los lixiviados, que son líquidos contaminantes que se filtran a través de la basura, representan un riesgo para el agua y el suelo si no se manejan correctamente.

Hace unos días, diversos activistas compartieron imágenes del derrame de los lixiviados.

El Ayuntamiento, a través del área de Comunicación Social, informó que, a pesar de la suspensión del servicio de recolección de residuos en San Pedro Cholula y en Cuautlancingo, la capital poblana mantiene el servicio sin ningún cambio.

Editor: César A. García

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