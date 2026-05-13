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miércoles, mayo 13, 2026
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Detectan nuevo sembradío de amapola y marihuana en Atempan

Por:
Jesus Zavala
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En Atempan, Puebla, fue asegurado un predio con cultivos ilícitos de amapola y marihuana. / Foto: Especial.

Los operativos desplegados en la Sierra Norte de Puebla permitieron a autoridades estatales detectar un nuevo terreno presuntamente utilizado para la siembra de amapola y marihuana en el municipio de Atempan.

La intervención ocurrió luego de trabajos de campo y análisis de información recabada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos elementos localizaron el predio donde crecían plantas vinculadas con la producción de narcóticos. Una vez confirmado el hallazgo, la zona quedó bajo resguardo oficial mientras la Fiscalía General de la República (FGR) desarrolla las diligencias correspondientes.

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El aseguramiento ocurre en medio de una cadena de decomisos similares registrados en Puebla durante este 2026. En abril, efectivos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina ubicaron en la localidad de Apatauyan un sembradío con alrededor de 400 plantas de amapola, también dentro del territorio de Atempan.

Otro caso reciente ocurrió en Zoquitlán, donde autoridades estatales y municipales encontraron aproximadamente 200 plantas de amapola escondidas entre parcelas agrícolas en la comunidad de Cotzinga. Las autoridades han señalado que estos operativos buscan frenar la producción de sustancias ilícitas y reforzar la vigilancia en zonas serranas del estado.

Editor: César A. García

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