Conductor pierde el control y choca contra barda en la 11 Sur

Alrededor de las 07:00 horas, el conductor de un automóvil perdió el control de la unidad en la que viajaba y se estrelló contra una barda de la unidad habitacional San Bartolo, ubicada sobre la 11 Sur, a la altura de la lateral del Periférico Ecológico.

El hecho ocurrió luego de que, de acuerdo con testigos, el hombre circulaba a exceso de velocidad en la zona y, tras una presunta mala maniobra, perdió el control del vehículo e impactó contra la barda.

El choque ocasionó afectaciones en una de las viviendas, donde una parte del automóvil quedó al interior del inmueble; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas dentro del domicilio.

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El conductor fue atendido por paramédicos, ya que presentó lesiones en la cabeza.

El accidente generó tráfico intenso en la zona, debido a las labores de retiro del vehículo y a la atención de los habitantes del domicilio, quienes únicamente presentaron crisis nerviosa por el susto.

La situación jurídica del conductor se desconoce hasta el momento, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer mayor información.

#ConexiónVial 🚗 Un automóvil se estampó contra una barda en calle 11 Sur, a la altura de San Bartolo, por la lateral del Periférico Ecológico.



Una vivienda resultó dañada, el conductor resultó lesionado y es atendido por paramédicos.



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Editor: César A. García

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