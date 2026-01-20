Sheinbaum celebra récord de recaudación fiscal en 2025; combatirán evasión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en 2025 se alcanzó un récord de recaudación fiscal, con 487 mil 446 millones de pesos adicionales respecto a 2024, lo que representa un aumento histórico del 4.8 por ciento en términos reales, sin haber incrementado impuestos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concentrará sus esfuerzos en dos áreas clave para combatir la evasión: las empresas factureras, que emiten comprobantes fiscales sin actividad económica real, y el fortalecimiento de la fiscalización en aduanas. “

Hay quien hace corrupción de fuera, no sólo es un asunto del Gobierno, quien no pague impuestos es una forma de corrupción”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que los ingresos adicionales se destinan a los Programas para el Bienestar, obras públicas, salud y educación.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, detalló que para 2026 se proyecta una recaudación total de 6 billones 448 mil millones de pesos, un aumento real del 4.6 por ciento, y se implementarán “Mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría”.

Estas prácticas, publicadas el 5 de enero, establecen que en caso de incumplimiento fiscal se realizará únicamente una auditoría por contribuyente, se requerirá solo una muestra de partidas sujetas a revisión —no el 100%—, se garantizará uniformidad de criterios en todas las oficinas del SAT y se reducirán los plazos de devolución a 5 días hábiles para personas y 30 para empresas (frente a los 40 legales).

Las auditorías se focalizarán en contribuyentes que operen con factureras, presenten pérdidas recurrentes, simulen deducciones, abusen de estímulos fiscales, importen a precios por debajo del mercado, operen mediante paraísos fiscales o presenten inconsistencias entre ingresos declarados y reales.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, agregó que la recaudación en aduanas representó el 27.1 por ciento de los ingresos tributarios netos, con un incremento del 16 por ciento en términos reales respecto a 2024, equivalente a 246 mil millones de pesos adicionales.

Te recomendamos: