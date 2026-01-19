Caen “El Mantecas” y siete más en Badiraguato, Sinaloa

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, identificado como jefe de una facción vinculada a la organización criminal de los Beltrán Leyva, ligada al Cártel del Pacífico.

Fue capturado junto con siete hombres integrantes de su grupo: Israel “N”, José Almir “N”, Jesús “N”, Joseino “N”, Daniel “N”, Lino “N” y Rodolfo Alejandro “N”.

De acuerdo con las investigaciones, se tiene conocimiento de que en 2023 “El Mantecas” participó con un grupo de sicarios en agresiones armadas contra personal militar y de la Guardia Nacional durante la detención de Ovidio Guzmán.

En una acción de la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva.

La acción se realizó derivada de labores de inteligencia. Al efectuar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, los uniformados detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar su presencia, realizó disparos. Los efectivos repelieron la agresión y controlaron la situación, procediendo a la detención.

En el operativo también se aseguraron armas cortas y largas, vehículos, cargadores, cartuchos, dosis de drogas y un centro de producción de drogas sintéticas que operaba la célula delictiva. Los detenidos fueron informados de sus derechos legales y, junto con lo asegurado, puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (SEMAR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de actuar en estricto apego a los derechos humanos.

