Policía Forestal de Puebla aumentará actividad durante estiaje

El gobernador Alejandro Armenta Mier advirtió que la Policía Forestal estará más activa durante la temporada de estiaje de este año y se perseguirá a quienes provoquen incendios forestales; cuyo periodo más crítico se prevé que sea durante marzo, abril y mayo.

En conferencia de prensa, el mandatario refirió que gran parte de los incendios forestales son provocados, por lo que se reforzará la presencia de la Policía Forestal para actuar en contra de quienes así lo hagan, pues resaltó que se trata de un delito.

“Quienes provocan incendios se vuelven delincuentes, son delincuentes, y los incendios provocados tienen consecuencias legales, son delitos federales y tienen delitos que se persiguen”, expresó.

Tal vez te interese: Fortalecen estrategia contra incendios forestales en Puebla

Por ello, exhortó a la población a denunciar cualquier actividad que pueda generar un siniestro en áreas verdes, ya que reconoció hay grupos que tienen intereses económicos y generan daños al bosque o bien creen que ampliando la extensión territorial para el cultivo van a obtener más utilidades.

🗣️ El gobernador Alejandro Armenta Mier advirtió que este año la Policía Forestal estará más activa, pues quien daña los bosques de convierte en un delincuente.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/rplpO5s1bf — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 19, 2026

El mandatario señaló que las afectaciones a los bosques implican la escasez de agua, la erosión del suelo y el cambio climático que afecta a las poblaciones.

En ese sentido, dijo que una de las prioridades de su administración es la instalación de viveros forestales en Piedras Encimadas, La Malinche y en Flor del Bosque para impulsar la reforestación de áreas verdes en la entidad.

De marzo a mayo, periodo crítico

Por su parte, el Coordinador General de Protección Civil, Bernabé López Santos, indicó que la temporada de incendios forestales inicia en enero y culmina en junio, así como que las zonas de mayor riesgo identificadas son las Sierra Norte, Nororiental, Valle de Serdán y la zona del lzta-Popo, debido a la sequedad del ambiente.

Mencionó que, se espera que las temperaturas sean ligeramente más altas este 2026, en comparación con años anteriores, principalmente en las Sierras Norte y Nororiental, así como en la Mixteca, y se espera que el periodo más crítico se presentará en los meses de marzo a mayo.

Para mitigar las afectaciones, la secretaria de Medio Ambiente señaló que se realizarán actividades de prevención como 160 kilómetros de brechas cortafuego, 300 hectáreas de quemas controladas y 25 kilómetros de líneas negras.

Editor: Renato León

Te recomendamos: