Puebla llama a reforzar vacunación ante caso importado de sarampión

El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención contra el sarampión, principalmente mediante la vacunación.

Durante la conferencia de prensa matutina del gobernador Alejandro Armenta, la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez Estrada, señaló que esta enfermedad es de tipo viral que afecta principalmente a niñas, niños y personas que no cuentan con un esquema de vacunación completo.

Por ello, informó que la vacuna SR o SRP se encuentra disponible en todos los centros de salud del estado de manera gratuita, segura y efectiva. Dicho esquema contempla la aplicación de la primera dosis a los 12 meses de edad y una segunda dosis cuatro semanas después; no obstante, cualquier persona menor de 49 años que no cuente con antecedente vacunal o que tenga esquemas incompletos puede acudir a inmunizarse.

Asimismo, explicó que el virus se transmite a través de gotitas respiratorias que pueden permanecer suspendidas en el aire hasta por dos horas, por lo que, además de la vacunación, el uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, el lavado frecuente de manos y el estornudo de etiqueta resultan medidas fundamentales para reducir el riesgo de contagio.

Respecto al primer caso confirmado de sarampión en la entidad, correspondiente a una mujer de 30 años de edad, Domínguez Estrada indicó que se trata de un caso importado y que, hasta el momento, no existe transmisión comunitaria en el estado.

Te recomendamos: