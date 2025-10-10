Trasladan a pacientes afectados por inundaciones en la Sierra Norte

El Gobierno de Puebla informó el traslado de dos pacientes desde la zona de La Ceiba, afectada por las inundaciones, hacia hospitales especializados para recibir atención médica oportuna.

Una bebé diagnosticada con Síndrome de Guillain-Barré, asfixia neonatal y bajo peso fue trasladada por vía terrestre al Hospital Integral de Xicotepec. La menor se encuentra estable y bajo cuidados médicos.

Por otro lado, una mujer embarazada de 40 semanas fue trasladada por vía aérea con el apoyo de la Guardia Nacional desde La Ceiba hasta el Hospital Militar de Puebla para recibir atención especializada inmediata.

El personal de SUMA desplegó una camioneta de intervención y dos ambulancias para asegurar la atención rápida y segura en ambos casos.

El Gobierno estatal mantiene la coordinación interinstitucional y la vigilancia constante para garantizar la atención médica durante la contingencia por las inundaciones.

