SSP Puebla destaca inversión histórica y resultados en seguridad

Ante el Pleno del Congreso del Estado compareció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado, donde destacó que gracias a una inversión histórica, a la coordinación interinstitucional y al trabajo permanente, Puebla avanza en materia de seguridad.

En este sentido, el secretario de Seguridad señaló que durante 2025 se realizó una inversión histórica superior a mil 240 millones de pesos para aumentar la presencia territorial y la capacidad operativa, lo que permitió colocar a Puebla como referente a nivel nacional al recuperar más de 2.5 millones de litros de hidrocarburo robado.

Francisco Sánchez resaltó la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno para consolidar resultados en materia de seguridad, lo que permitió la detención de dos mil 802 personas. Además, puntualizó que para reforzar a la Policía Estatal se incorporaron 271 nuevos elementos y 237 patrullas con tecnología, así como enlace directo al Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).

En materia de fortalecimiento de inteligencia e investigación, destacó la operación de seis Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística, 13 torres móviles de videovigilancia, así como la conexión de mil 478 cámaras ciudadanas y cinco mil 928 botones de alertamiento con el C5i.

El funcionario estatal consideró que, a fin de prevenir delitos como la extorsión, se priorizó la atención ciudadana a través del número de denuncia anónima 089, mediante el cual se canalizaron de manera oportuna cuatro mil 181 llamadas. Asimismo, con acciones de proximidad se atendió a 154 mil 973 personas, se brindaron 22 mil 717 servicios a mujeres y se dio seguimiento a 12 mil 346 reportes de violencia en Internet.

Durante la comparecencia, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, a nombre del Partido Movimiento Ciudadano, cuestionó al secretario sobre los delitos que aumentaron durante el primer año de gestión y en qué regiones del estado. También preguntó sobre la incidencia de robos en el transporte público, así como presuntas irregularidades en la Corporación de Seguridad en Puebla.

En su participación, a nombre del partido Fuerza por México, el diputado Elpidio Díaz Escobar preguntó sobre la manera en que se fortalece la seguridad pública para la reducción de los delitos de alto impacto, las principales líneas estratégicas para reducir la incidencia delictiva en el estado y las medidas para robustecer tecnológicamente al C5 y mejorar las tareas de prevención y reacción.

Por su parte, el diputado Elías Lozada Ortega, a nombre del partido Nueva Alianza, cuestionó al secretario sobre la manera en que se garantiza la seguridad de los Centros Penitenciarios del Estado y las acciones implementadas para que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como respetar los derechos humanos y laborales de las mujeres privadas de la libertad.

El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, en representación del Partido Acción Nacional, solicitó información relacionada con la inseguridad en las calles, los criterios para que la reacción institucional sea inmediata y visible, así como las medidas implementadas para evitar privilegios en los centros penitenciarios.

En representación del Partido del Trabajo, el diputado José Luis Figueroa Cortés, tras reconocer el trabajo de la dependencia, solicitó información sobre las acciones de prevención y atención en casos de linchamientos, las medidas para robustecer las fuerzas municipales, así como la estrategia para reducir el delito de extorsión en el Estado de Puebla.

A nombre del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Miguel Márquez Ríos preguntó al secretario sobre las estrategias generales para hacer más eficiente la capacidad operativa de las Corporaciones de Seguridad Pública y atender el déficit de personal, así como las acciones para mejorar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública.

Finalmente, por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza cuestionó sobre las acciones para prevenir la violencia de género y los feminicidios en la entidad, los beneficios de la reforma en materia de ciberseguridad al Código Penal del Estado de Puebla y las acciones para prevenir falsas ofertas laborales vinculadas a grupos de delincuencia organizada.

