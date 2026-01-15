Fortalecen estrategia contra incendios forestales en Puebla

A fin de establecer una estrategia interinstitucional en materia de prevención durante la temporada de incendios forestales, la Coordinación General de Protección Civil estatal llevó a cabo una reunión de prevención para los municipios de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y Atzitzintla.

La atención interregional ante incendios forestales en Puebla dejó beneficios inmediatos, entre los que destacan una mayor cobertura, la previsión de equipamiento para las unidades municipales, la definición de rutas de apoyo y de tiempos de respuesta, así como la participación coordinada de brigadas especializadas y cuerpos de emergencia estatales y federales.

En línea con la política de protección del medio ambiente del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbuam, el gobernador Alejandro Armenta encabeza la respuesta institucional del Gobierno de Puebla con un llamado firme a la población para reportar incendios de inmediato y denunciar a quienes provoquen estos delitos.

Además, al refrendar su compromiso con la protección del medio ambiente y la prevención permanente, el mandatario ha destacado que la aplicación de la ley será estricta contra quienes atenten contra los ecosistemas.

La coordinación operativa incluyó a delegaciones de gobernación, regidurías y direcciones de protección civil municipales, con la conducción de la Dirección de Protección Civil a cargo del coronel Bernabé López; además participaron la brigada de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Bomberos del Estado.

