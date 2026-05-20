Puebla registra baja de 2.1% en 17 delitos de impacto social

Con una importante disminución en la incidencia delictiva, Puebla vive su mejor momento en materia de seguridad, aseguró el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien reconoció que el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y los tres órdenes de gobierno arroja resultados positivos en beneficio de las y los poblanos.

Detalló que durante el primer cuatrimestre de 2026, 17 delitos de impacto social registran una disminución de 2.1 por ciento, es decir, 601 casos menos.

Al subrayar que estos indicadores reflejan que la entidad ha avanzado en el rubro en los últimos seis años, el coordinador de Gabinete apuntó que esta disminución implica un gran esfuerzo, por lo que estos indicadores ya se ubican como los mejores de los últimos cinco años.

García Parra refirió que, derivado del trabajo en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la incidencia delictiva en la autopista 150D (México-Puebla-Veracruz) disminuyó hasta en un 70 por ciento. Mencionó que era una de las vías más peligrosas para transportistas por robos con violencia, y reiteró que se invertirán 260 millones de pesos en una segunda etapa.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que, con base en los reportes atendidos a través del número de emergencias 9-1-1 durante 2026, el comportamiento del robo a transporte de carga en el tramo comprendido de Santa Rita Tlahuapan a Esperanza muestra una tendencia a la baja, esto derivado del trabajo coordinado y permanente de las fuerzas de seguridad, así como de la estrategia “Cero Robos” que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Añadió que, para mantener el combate a este delito, sobre la autopista 150D ya operan 116 cámaras con capacidad de movimiento, acercamiento, seguimiento en tiempo real y enlace directo con el C5i. Compartió que la Secretaría de Seguridad Pública inició el proyecto para la segunda etapa de instalación de otros 116 dispositivos y 30 puntos de monitoreo inteligente, en el tramo Amozoc-Río Frío.

Asimismo, detalló que del 11 al 17 de mayo, las fuerzas de seguridad también reportaron la desarticulación de dos células dedicadas al asalto a transportistas, la detención de 105 personas, el aseguramiento de 395 envoltorios de posible droga, el retiro de las calles de 12 armas de fuego y 89 cartuchos útiles, la inhabilitación de tres tomas clandestinas, así como el decomiso de 740 litros y ocho contenedores de gasolina.

Por su parte, la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, señaló que la tendencia a la baja en 17 delitos de impacto social es resultado de la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Explicó que, en comparación con el primer cuatrimestre de 2025, en el presente año delitos como homicidios dolosos disminuyeron 18.4 por ciento, el feminicidio bajó 66.6 por ciento, robo de vehículos un 22 por ciento y secuestro extorsivo 5.5.

Finalmente, Idamis Pastor informó que en el primer cuatrimestre del año pasado fueron registrados 27 mil 623 delitos, en tanto que, en el mismo período del presente año, se contabilizan 27 mil 22 actos delictivos.

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